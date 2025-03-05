В преддверии 8 марта названы самые популярные машины у россиянок

Таковы результаты февраля текущего года, согласно исследованию компании «Ренессанс страхование». Audi Q3 и Mazda CX-30 выбрали по 78% россиянок, если судить по страховому портфелю. Mercedes-Benz GLB пришелся по сердцу 73%, а Lexus NX — 71%.
В массовом сегменте 79% жительниц России остановились на Kia Picanto, а 62% предпочли Kia Soul. Одинаково популярным и у женщин, и у мужчин в нашей стране стал Hyundai Creta.
Согласно оценке экспертов, россиянки любят автомобили класса SUV. Доля владельцев-женщин более чем по половине моделей составила ощутимые 20% или превысила этот показатель. В список самых востребованных кроссоверов у наших женщин вошли Haval H9, Skoda Kodiaq и Lexus LX, а также Volkswagen Touareg и Teramont, последнюю строчку занял BMW X7.
Ранее портал «АвтоВгляд» перечислил самые «мужские» и «женские» автомобили в России в 2024 году.