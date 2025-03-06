Названы российские регионы с наиболее возрастным автопарком

Выяснилось, что на самых старых автомобилях в нашей стране ездят жители Магаданской области. В тройку лидеров по этому принципу эксперты включили Еврейскую АО и Забайкалье. Оказалось, что средний возраст автопарка в перечисленных регионах России достигает около двух десятков лет.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в начале текущего года в целом по стране возраст среднестатистической машины составил 14 лет.

В России на данный момент зарегистрировано 45,5 млн автомобилей, при этом более 30 млн являются иномарками. Их средний возраст равняется чертовой дюжине, в среднем отечественные авто еще старше в этом ключе — 17-летние «мастодонты», которые чудом не вымерли.

Как бы это ни звучало, но наиболее возрастной маркой в РФ признана наша LADA. Некоторые экземпляры по живучести переплюнули даже 16,5-летние «Тойоты», а также «Форды» и «Митсубиши» вкупе с «Ниссанами». Впрочем, всем эти бренды считаются долгожителями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разбирался, стоит ли покупать автохлам в России. Мы объяснили, что нужно знать, решившись на покупку машины с пробегом.