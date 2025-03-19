Подержанный Aurus Komendant впервые появился в продаже

На одном из популярных российских классифайдов разместили объявление о продаже первого Aurus Komendant с пробегом. Люксовый отечественный кроссовер выпустили в 2023-м, с тех пор он успел проехать чуть меньше 12 тыс. км. За все время у автомобиля формально был один владелец, но де-факто это юридическое лицо. За такой любопытный экземпляр просят 43 млн рублей.

SUV сошел с конвейера меньше двух лет назад

Если верить фотографиям, которыми сопровождается объявление о продаже «Коменданта», он находится в отличном состоянии. Уточняется, что кузов полностью защищает пленка из полиуретана, а поверх нанесен керамический состав. Ветровое стекло оклеено бронепленкой, кожаный салон обработан специальным средством, шумоизоляция доработана, как и аудиосистема.

В список оснащения входят системы автоматического управления дальним светом и кругового обзора. В кресла встроен массажер, двери снабжены доводчиками, плюс имеется программируемый предпусковой отопитель.

По технике никаких сюрпризов. Aurus Komendant — гибрид, его приводит в движение 598-сильная силовая установка, в состав которой входит V-образная 4.4-литровая «турбовосьмерка». Переключением передач заведует «автомат» на 9-ступеней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Aurus может загрузить конвейер бывшего завода Toyota в Шушарах. Сейчас туда набирают сотрудников.