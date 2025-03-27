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Названы регионы России, где проще найти надежные машины с пробегом

В ТОП-3 вошли Москва, Петербург и Томская область

В списке российских регионов по числу привлекательных для покупки подержанных автомобилей лидирует столица с показателем 18,7%. Томская область почти не отстает от Москвы в этом плане благодаря своим 18,4%, а тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с 16%. Такие выводы сделали аналитики, изучив «вторичку» за период с прошлогоднего августа и заканчивая январем 2025-го.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названы регионы России, где проще найти надежные машины с пробегом

Исследованием рынка занимались эксперты платформы «Авто.ру Бизнес». Они брали в расчет автомобили не старше семи лет, сменившие не больше трех хозяев. Еще одним условием был пробег, не превышающий 150 000 км. По сравнению с первой половиной 2024 года, доля машин, которые подходят под все необходимые критерии, снизилась на 1%.

Сложнее всего оказалось найти привлекательные предложения о покупке бэушек в четырех регионах. В этом плане отличились Ростовская и Свердловская область, у которых по 13% в активе. Далее идет Нижегородская с 12%, у Красноярского края еще меньше — 11%. В целом количество объявлений от частников остается ограниченным.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько сильно просел российский рынок подержанных машин по итогам последнего месяца зимы.

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