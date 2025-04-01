Стало известно, почему россияне стали охотнее покупать LADA c пробегом

За последний зимний месяц в десятке самых популярных автобрендов России роста продаж удалось добиться только отечественной LADA. Она смогла реализовать на 4,3% больше машин, чем за прошлогодний аналогичный период.

По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, россияне стали активнее покупать машины LADA в феврале из-за доступного для потребителя ценообразования на популярные модели. Кроме того, свою роль сыграл невысокий прайс на обслуживание и запасные детали. Ряд клиентов привлекает возможность проводить ремонтные работы собственными силами, не обращаясь к официальному дилеру.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Granta Sport получила упрощенную, более дешевую комплектацию.