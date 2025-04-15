Эксперт Лагурев: в первом квартале 2025-го продажи авто с пробегом упали на 12%

Аналитики подвели итоги первых трех месяцев 2025 года: рынок подержанных автомобилей в России сократился на 12%, а их средняя стоимость — на 2,5% до 1,3 млн рублей. В январе-марте объем предложения составлял почти 3 млн объявлений, и их число постоянно росло.

Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на аналитика автомобильного портала «Дром» Сергея Лагурева. По его словам, из 100 самых востребованных моделей на российской вторичке большинство (а именно 59%) — это машины средней стоимостью до 1,5 млн рублей. При этом доля автомобилей по цене более 3 млн целковых составляла 12%.

Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом у россиян в январе-марте пользовались LADA Granta с пробегом. На втором месте оказалась родственная Priora, на третьем — Vesta. В первую пятерку также вошли Hyundai Solaris и ВАЗ-2114. У пяти моделей из топ-10 средняя цена превышала 1 млн рублей: к таковым относятся LADA Vesta, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio и Haval Jolion.

В среднем по стране, как уже было сказано, продажи подержанных авто сократились на 12%, однако в некоторых регионах падение более ощутимое. Так, рынки Центрального и Северо-Западного федеральных округов сжались на 25% и 23%. Дальнего Востока — на 20%, Южного федерального округа — на 16%, Сибири — на 14%.

— Экономическая ситуация и высокая ключевая ставка практически лишила возможности взять автокредит на новое или дорогое авто. Поэтому россияне при выборе машины начали смотреть на более дешевые классы авто, либо вообще отказываться от покупки автомобиля сейчас, — сказал эксперт.