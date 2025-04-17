Божественная Camry: почему в России так любят старые японские автомобили

Сколько не пытались российского водителя переделать, заставить и вынудить — а воз и ныне там: непобедимая японская классика до сих пор держит позиции и не уступает новомодным китайцам ни «пяди земли». Почему так, ведь «китаец» технологичней, современней и доступней — его можно купить новым в автосалоне. Однако этих «опций» для завоевания сердец отечественных автолюбителей, как оказалось, недостаточно. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Японские автомобили в России очень популярны, чрезвычайно уважаемы и недостижимо любимы: вера в надежность, зарожденная в начале «лихих девяностых» праворульными «японками», все эти годы бережно поддерживалась и только укреплялась. Но есть ли за всеми этими «надежно» хоть какая-то техническая составляющая?

Доводы о нерушимой крепости японских авто — это «пустивший корни» лозунг или правда в первой инстанции? Да и определение этой самой надежности в цифрах хотелось бы: в километрах, милях и, чего греха таить, в рублях. И вот представился шанс своими руками и глазами оценить ту самую японскую надежность — в дружеском автосервисе разбирали мотор тридцатилетней «рогатой» Toyota Camry XV30. «Божественной».

Фото: «АвтоВзгляд»

В чем интерес? Во-первых, заглянуть в недра тридцатилетнего ТС всегда любопытно: японские инженерные решения тех лет до сих пор, уж в плане надежности и комфорта содержания — точно, никто не превзошел и по сей день.

А еще конкретно этот автомобиль в общем и мотор отдельно — особенные: машина прибыла из США много лет назад с крошечным пробегом и по сей день находится в одних, чрезвычайно опытных и знающих, руках.

Проще говоря, обслуживали и ремонтировали ее «по верхней планке». Правда, прошла она за эти годы более 600 000 км. И практически все — по нашим дорогам: прибыла в Россию с 30 000 миль на одометре. И вот настал тот день, когда собственник устал от грохота клапанов, детонации, повышенного расхода топлива и решился «скинуть голову».

Отметим сразу, что масло двигатель не «жрал», так что вниз к поршневой группе решено было не лезть: работает — не трогай. Однако постели, вкладыши, сама ГБЦ и «распреды» должны, просто обязаны были сказать о двигателе все: в частности — насколько близок финал его ресурса. И что же там, под клапанной крышкой?

1/4

А там вполне рабочий, ничем не выдающийся износ, мелкие потертости и полное отсутствие каких-либо фатальных изменений. Не вышли бы своего клапаны — и трогать ничего не надо было! Ни задиров, ни следов проработки, ни каких-то разбитых элементов — совсем ничего!

Смотреть, буквально, не на что, потому что так запросто может выглядеть, скажем, корейский двигатель с пробегом в 100 000 км. А может и хуже. Про китайский умолчим — ему такие горизонты даже в страшном сне присниться не могут, хоть каждый день масло меняй.

И в этом, к слову, кроется основа той самой народной любви: старые японские машины действительно надежны невероятно, их ресурс огромен, а при грамотном подходе свой миллион километров они проедут. Ведь мотор, который уже проехал 3/5 этой сногсшибательной цифры, никаких позывов к скорому прощанию не демонстрирует.

Коробка передач, в которой регулярно меняют масло, так же стоит оригинальная и ни разу не ремонтированная. Кузов — цел, хотя и подвергался уже косметике. Салон — троекратно комфортнее любого премиального «чайнакара». Достаточно аргументов? Так что правда это все про японцев: когда-то, в начале века, они делали вещи!