Продажи подержанных авто обогнали продажи новых в 5 раз

По данным агентства «Автостат», в первом квартале 2025 года объем продаж машин с пробегом достиг 1,27 млн единиц, что в пять раз превысило показатели продаж новых автомобилей.

Такая динамика связана с падением первичного рынка на четверть и одновременным ростом вторичного на 3%, в сравнении с прошлым годом. Иными словами, российский авторынок продолжает демонстрировать резкий перекос в сторону подержанных автомобилей.

При этом, структура рынков новых и подержанных ТС принципиально различаются. На первом чаще всего покупают китайские бренды, занимающие 54% продаж, тогда как на втором их доля не превышает 4%. Здесь лидируют автомобили ушедших из РФ производителей, составляющие 67% от общего объема продаж.

Кроме того, на «вторичке» представлен более разнообразный ассортимент: доля кроссоверов и внедорожников здесь составляет всего 26% против 66% на рынке новых машин, что делает его привлекательным для покупателей, ищущих, скажем, седаны или хетчбэки.