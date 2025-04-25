«По-настоящему приличный» Aurus Senat с пробегом выставили на продажу в Москве

На одном из популярных российских классифайдов появилось объявление о продаже интересного экземпляра Aurus Senat. Роскошный отечественный седан успел проехать 71 тыс. км, за него просят почти 24 млн рублей.

На предложение о покупке вышеназванного «Ауруса» обратили внимание наши коллеги, ведущие телеграм-канал «Автопоток». Как они выразились, нового хозяина ищет «по-настоящему приличный» Senat. Известно, что он приобретен у официального дилера в конце 2021 года.

Техобслуживание седан проходил только по «белой» схеме — оно и понятно, что в здравом уме и твердой памяти такую машину вряд ли пригонят в подпольный гараж. Так вот, последнее ТО автомобилю проводили, когда на одометре было на 3 тыс. км меньше, чем сейчас.

Уточняется, что аварий не случалось, полный НДС выделен тремя восклицательными знаками. В ПТС значится один владелец, но мы обратили внимание, что речь идет о юрлице.

По технической начинке никаких удивлений — она стандартная. В движение продающийся Aurus Senat приводит гибридная система, обеспечивающая 598 л.с. Она построена вокруг V-образной бензиновой «восьмерки» объемом 4,4 л. Переключением передач заведует 9-диапазонный «автомат».