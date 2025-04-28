Спрос на подержанные пикапы в России немного вырос

С января по март в России нашли новых владельцев 7,7 тыс. подержанных пикапов. Такой результат на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно расчетам экспертов, квартальный итог продаж пикапов с пробегом в нашей стране вышел в плюс за счет высокого спроса в январе. Тогда этот сегмент рынка подскочил на 22%, в то время как в феврале и марте фиксировалось падение на 3 и 5% соответственно.

В рейтинге брендов на первой позиции находится Toyota, ей принадлежит почти четверть рынка, что вылилось в 1870 грузовичков. Затем идет Mitsubishi с 18%, а это — 1391 проданный экземпляр. Третьим стал наш УАЗ за счет 1084 реализованных машин.

Наиболее популярной моделью в сегменте остается Toyota Hilux, следом в списке — Mitsubishi L200 и УАЗ «Пикап».