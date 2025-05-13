Разработанную для КГБ «Волгу» ГАЗ-31013 с «автоматом» продают в Эстонии

Уникальная черная ГАЗ-31013 «Волга», выпущенная в 1992 году, ищет нового хозяина. Автомобиль был разработан для нужд КГБ на базе серийной модели с индексом 3102. В народе спецверсия получила прозвище «догонялка».

На объявление, размещенное на одной из немецких онлайн-платформ, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Судя по всему, речь идет о раритетной «Волге», которая оснащена 195-сильным восьмицилиндровым мотором объемом 5,5 л. Силовой агрегат позаимствован у люксового лимузина «Чайка» ГАЗ-14. Переключением передач заведует 3-диапазонный «автомат». Седан проехал всего 282 км.

По сравнению с классическими модификациями эта «капсула времени» имеет более низкую посадку, автомобиль оборудован двумя выхлопными трубами и антеннами спецсвязи. В салоне селектор переключения передач замаскирован под «механику», педали — три, но сцепление приварено к тормозу. Интерьер оформлен в светлых тонах, для отделки сидений использован рыжий велюр.

Нынешний владелец автомобиля из Таллина оценил свой раритет в 4,5 млн рублей в пересчете на наши деньги, но готов поторговаться.