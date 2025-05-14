В России стало труднее продать машину с пробегом

На отечественной «вторичке» стали дольше продавать автомобили по сравнению с прошлым годом. Теперь приходится тратить на 21% больше времени.

Об этом рассказали эксперты проекта Likvi.com. По их словам, выбирая «ласточку» с пробегом, жители страны сейчас пытаются побольше сэкономить и стремятся учесть остаточную стоимость автомобиля, что затягивает процесс купли-продажи. Кроме того, продавцы перестали спешить, ожидая максимально выгодных для себя условий.

Например, прежде подержанная Toyota Camry обычно находила нового владельца чуть больше, чем за месяц. Теперь объявления о продаже легендарных «японок» висят не меньше 50 суток. В свою очередь суперпопулярные Hyundai Solaris и Kia Rio удавалось реализовывать за 20 суток, а сейчас это происходит в два раза дольше.