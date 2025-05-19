В России средний чек кредита на машину с пробегом достиг 1,1 млн рублей

В середине весны средневзвешенная процентная ставка по кредитам на подержанные авто достигла 26,7% годовых. Чаще всего россияне брали займы на шесть лет, а наибольшей популярностью пользовались девятилетние «ласточки».

Об этом сообщают эксперты автомобильной системы Pango Cars, уточняя, что средняя сумма автокредита на покупку автомобиля с пробегом в нашей стране составила в апреле 1,1 млн рублей.

За вышеназванный период лидером «вторички» по продажам стала отечественная LADA благодаря доле в 13,3%. Востребованы были и «корейцы» — Kia и Hyundai. У первого из этих брендов в активе 12,8%, у второго — 10,1%.

В модельном рейтинге самыми популярными моделями признаны LADA Granta, а также Hyundai Solaris и Kia Rio.

По словам специалистов, в сегменте автомобилей возрастом от 10 до 15 лет покупатели проявили максимальную активность. Речь идет о 39% от всех продаж.