Приходишь к дилеру, а перед тобой — сверкающий так, словно с неба упал самый яркий метеорит, новый китайский АВТОМОБИЛЬ (читать с интонациями Якубовича). В воздухе повисла магия и уверенность: эта машина — не просто железо, а билет в сказку с гарантией пробега счастливых километров и безоблачных посещений сервиса. В голове громко звучит мысль: «Вот оно, настоящее счастье!» И без малейших сомнений ты подписываешь кредитный договор, готовый отправиться в свою новую автомобильную реальность.

Эксперты рассказали, почему авто из КНР теряют 40% стоимости всего за год

Но, как гласит старая водительская мудрость, автомобиль начинает терять в цене уже при выезде из автосалона, а некоторые ржавеют, даже не доехав до заветных ворот дилера. На сегодня остаточная стоимость китайских кроссоверов падает с такой скоростью, что любой покупатель почувствует легкое головокружение.

По данным «Национального агентства промышленной информации» (НАПИ), Geely Coolray через три года стоит около 71,1% от стартовой цены. Haval F7 — примерно 64,6%, а Chery Tiggo 7 Pro — 70-71%. На первый взгляд кажется, что все прозрачно, объяснимо и где-то приемлемо, но не забывайте о кредитных ставках, добавляющих свои тяжелые «пять копеек» в копилку потерь.

Владимир Корнев из аналитического агентства «Цифра брокер» предупреждает: в первый год владения китайским кроссовером можно потерять до 40% его стоимости. Это примерно на 10% больше, чем у японских и корейских моделей, которые традиционно считаются более надежными. Хотя эксперт Александр Гриф — председатель «Российско- Оманского делового совета», советник по экономике и промышленности приводит другую аналитику.

Фото: globallookpress.com

— Резкий обвал остаточной стоимости, — считает г-н Гриф, — удел не всех китайских машин. Лидеры рынка (Chery, Haval и Geely) показывают лучшую остаточную стоимость, чем менее известные «поднебесные» бренды. Их популярность и широкая дилерская сеть обеспечивают высокий спрос и удержание цены на вторичном рынке.

В этом смысле показательны модели Coolray, Tugella, Jolion и Tiggo 4: эти машины медленнее теряют цену и входят в число лидеров по сохранности стоимости. Например, Geely Coolray за три года даже прибавил в цене, что связано с дефицитом машин и ростом цен в 2022-2023 годах. Haval Jolion занимает второе место по остаточной стоимости среди китайских SUV.

А если верить данным премии агентства «Автостат» «Residual Value 2025», то «Кулрэй» с индексом 122,3% стал самым выгодным китайским автомобилем, а «Джолион» и «Атлас Про» — в числе призеров. То есть тренд ясен: известные китайские модели уже научились держать цену не хуже некоторых «корейцев» и «европейцев». В рейтинге по ликвидности в сегменте B-класса, Geely Coolray занял третье место, уступив лишь LADA и обойдя всех конкурентов из Китая, — замечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Тем не менее, брать сегодня кредит на китайский кроссовер, это почти как сыграть в русскую рулетку. Да, если внесешь больше половины суммы сразу, шансы проиграть снизятся. И льготные ставки вкупе с, например, программой трейд-ин — хорошие подушки безопасности. Но без тщательного подсчета рискуешь оказаться с кредитным долгом выше рыночной стоимости машины. Тогда уж точно можно сказать «попал впросак».

Фото: globallookpress.com

По данным агентства «Автостат», в 2024 году россияне приобрели около 7,2 млн подержанных авто — на 3% больше, чем в 2023 году. Европейские марки составили около 2,56 млн продаж (35,5% рынка), японские — 2,26 млн (31,3%), корейские — 1,07 млн (14,9%), отечественные — почти 648 000 (9%). Средняя цена перепродажи: европейские машины — около 700 000 рублей, японские — 680 000, корейские — 550 000, отечественные — 350 000 рублей.

А китайские машины? Сейчас они рвут любой рынок. Количество проданных подержанных «чайнакаров» выросло на 69%, достигнув почти 197 000, а их доля на вторичном рынке поднялась с 2,1% до 3,3%. Лидируют Chery с 49 200 проданных машин (+47%), Geely с 40 000 (+65%) и Haval с 23 800 (рост в 2,1 раза). Другие марки тоже особо не отстают. Популярные модели — Chery Tiggo, Geely Coolray и Haval Jolion — показывают многократный рост по продажам.

Но далеко не все готовы отдавать деньги китайским брендам без оглядки. Представьте: вы счастливый владелец новенького условного SWM, а на вторичном рынке уже сравнивают вашу машину с пятилетним японцем, который стоит в два раза дороже. В чем подвох? В доверии и бренде, двух главных валютах автолюбителя.

Если готовы ездить на китайской машине долго, тщательно следить за ее состоянием и не менять машину каждый год, кредит может стать возможным вариантом. Если же планируете часто менять автомобиль, рассчитывая на выгодную перепродажу, будьте осторожны: в случае с авто из КНР кредиты — дело тонкое и опасное.

Фото: globallookpress.com

Китайские машины наступают мощно и беспрекословно, но вот доверие к ним и стабильность цен являет собой марафон, который не выигрывает тот, кто бежит слишком быстро, в нем побеждает тот, кто разбирается и приспосабливается к реалиям.

Портал «АвтоВзгляд» предупреждает: прежде чем слепо вестись на заманчивые кредитные обещания и красочные рекламные сказки, загляните, конечно, на форумы и послушайте блогеров.

Но настоящая сила и правда в холодных цифрах и точной аналитике, которую умеют читать только настоящие профи и авторитетные ресурсы вроде «Автостата». Эти ребята не просто «собаку съели», они выживают в битве данных, где цена промаха слишком высока.