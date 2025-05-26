Продажи люксовых машин с пробегом выросли в России почти на 20%

В апреле количество сделок с люксовыми автомобилями на вторичке достигло 253 единиц, что на 19% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались машины Bentley — на эту марку пришлась треть от общего объема.

После снижения в марте сегмент вновь пошел в плюс

По данным аналитического центра «Автостат», сегмент люксовых автомобилей с пробегом рос на протяжении восьми месяцев до марта 2025-го, когда продажи просели, а в апреле снова начал увеличиваться. Всего же с начала года россияне приобрели 780 подержанных машин, что на 17% больше, чем за тот же период 2024-го.

Как уже было сказано, лидером сегмента является Bentley — на счету этой марки 86 перепроданных на вторичке автомобилей. Второе место заняла марка Maserati с 50 машинами, замыкают первую пятерку Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari: их результаты — 37, 36 и 34 единицы соответственно. А вот показатель Aston Martin скромнее — 10 экземпляров.

Среди моделей безусловным фаворитом остается Bentley Continental GT: в апреле в пользу британского купе сделал выбор 41 покупатель. За ним следуют кроссоверы Lamborghini Urus (26 проданных авто) и Maserati Levante (23 единиц).