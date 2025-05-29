В России впервые в 2025 году продали более 500 тыс. машин с пробегом за месяц

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, продажи легковых машин с пробегом могут съехать ниже 500-тысячной отметки в случае глобальных экономических перемен. Например, роста ключевой ставки. Но сейчас ее уровень и стабилизация курсов валют положительно влияют на реализацию.
Россияне стали активнее покупать автомобили с пробегом из-за сезонного фактора, достаточно стабильной экономики, сыграл свою роль и рост скидочных программ, добавил г-н Гришаков. Он предсказал, что в дальнейшем «вторичка» останется в плюсе.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, какие машины с пробегом в России никто не покупает.