В России впервые в 2025 году продали более 500 тыс. машин с пробегом за месяц

В середине весны в нашей стране удалось реализовать 509,7 тыс. подержанных легковушек. По сравнению с мартом речь идет приросте на 13,7%. Продажи апреля соответствуют уровню прошлого года, впервые в 2025-м рынок перешагнул барьер в 500 тыс. автомобилей.

Результат апреля стал лучшим с начала года

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, продажи легковых машин с пробегом могут съехать ниже 500-тысячной отметки в случае глобальных экономических перемен. Например, роста ключевой ставки. Но сейчас ее уровень и стабилизация курсов валют положительно влияют на реализацию.

Россияне стали активнее покупать автомобили с пробегом из-за сезонного фактора, достаточно стабильной экономики, сыграл свою роль и рост скидочных программ, добавил г-н Гришаков. Он предсказал, что в дальнейшем «вторичка» останется в плюсе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, какие машины с пробегом в России никто не покупает.