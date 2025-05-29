21-летний ВАЗ-2109 без пробега выставили на продажу за бешеные деньги

В столице ищет нового хозяина вазовская «девятка», сошедшая с конвейера в 2004 году. С тех пор автомобиль почти ни разу никуда не выезжал. Нынешний владелец оценил «капсулу времени» в весьма внушительные 1,65 млн рублей.

Как сообщает «Журнал Авто.ру», на одометре появившейся в продаже столичной «девятки» значится пробег всего в 850 км. Уточняется, что этот отечественный хэтчбек является полностью оригинальным. Более двух десятков лет машина простояла в гараже, дожидаясь своего часа. Недавно ей провели техобслуживание по полной программе.

Глядя на год выпуска, можно сделать вывод, что продающийся ретро-автомобиль является одной из последних «девяток», сошедших с конвейера перед тем, как завершился жизненный цикл модели.

Остается сказать, что под капотом установлен родной атмосферный бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 л. Обеспечивая мощность в 68 л.с., он работает в тандеме с 5-ступенчатой механической коробкой передач.