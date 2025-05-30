В России в 6,5 раза вырос импорт китайских автомобилей с пробегом

В нашу страну ввезли 10,4 тыс. подержанных легковушек из Поднебесной за первые четыре месяца текущего года. Доля таких «китайцев» в итоге составила внушительные 550%, подскочив в 6,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, вышеназванные тенденции в плане китайских автомобилей с пробегом являются только началом. Эксперт уточнил, что в целом к нам приезжают достаточно «свежие» экземпляры, сошедшие с конвейера в 2020-м, 2021-м и 2022 году. Доля первых составила 29%, вторых — 48%, а на третьи пришлось 22%. «Железные кони» постарше заняли меньше 1% отечественной «вторички». Несложно сделать вывод, что основной упор сделан на машины в возрасте трех лет.

Из Китая к нам везут автомобили с шильдиками привычных марок. В топ-5 вошли Toyota, Honda и Volkswagen, а также Geely, Mitsubishi. В первую десятку попали Changan и Hyundai, компанию им составили Skoda, Audi и Kia.

Наиболее популярной подержанной моделью, произведенной в Китае, стал культовый кроссовер Toyota RAV4, речь идет о 606 паркетниках.