Кроссоверы и внедорожники удерживают лидерство на вторичном авторынке России

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает падать. По данным аналитиков, за первые четыре месяца 2025 года в стране было продано 1 861 282 машины с пробегом, что на 3% меньше, чем годом ранее. Несмотря на общее снижение спроса, лидерство уверенно удерживает сегмент кроссоверов и внедорожников, занимая 26,7% рынка.

Такую статистику приводит «Автостат Инфо». Сегмент подержанных кроссоверов и внедорожников является самым устойчивым, если сравнивать с другими. Повторные регистрации паркетников и «вездеходов» с начала года сократились всего на 1,5% до 497 724 единиц, тогда как перепродажи автомобилей других классов показали более значительное падение.

Второе место по объему сохраняют машины С-класса (432 738 ед.), хотя их доля сократилась до 23%. При этом легковушки сегмента B, занимающие чуть более 20%, демонстрируют разнонаправленную динамику: если модели поменьше (просто B-класс) сохранили перепродажи на прежнем уровне (345 628 ед.), то более крупные (то есть B+) потеряли 5% (209 147 ед.).

Наибольшее снижение зафиксировано в премиальном сегменте: перерегистрации автомобилей бизнес-класса упали на 9%, а его доля составила лишь 3,3% или же 62 400 реализованных единиц. В то же время малолитражки (А-класс) показали небольшой рост — их продажи увеличились на 1,8% и достигли количества в 45 749 ед., что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на бюджетные модели.