В России появился в продаже 50-летний ВАЗ-2101 по смешной цене

«Копейка», сошедшая с конвейера АВТОВАЗа в далеком 1975 году, ищет нового хозяина. Нынешний уверяет, что его «ласточка» сохранилась в отличном состоянии, в том числе потому, что более 30 лет простояла в гараже.

На любопытное объявление, размещенное на одном из классифайдов, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Перед тем, как выставлять «капсулу времени» из Абкана на продажу, ей заменили тормоза, сцепление и все резиновые уплотнители. Уточняется, что сохранилась родная резина. Более того, прилагается первоначальный комплект покрышек вкупе с огнетушителем и аптечкой советских времен.

Судя по одометру, ВАЗ-2101 проехал за свои полвека всего каких-то 34 тыс. км. Кузов покрыт изначальной заводской краской, до современных стекол дело тоже не дошло. Однако на седане стоят номера нового образца, поскольку машина зарегистрирована в ГИБДД по всем правилам.

Остается только сказать, что ценник составляет какие-то несерьезные по нынешним временам 230 тыс. рублей. За такой раритет — это действительно немного, но возможен и торг.