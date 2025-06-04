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В России появился в продаже 50-летний ВАЗ-2101 по смешной цене

Раритет проехал совсем немного

«Копейка», сошедшая с конвейера АВТОВАЗа в далеком 1975 году, ищет нового хозяина. Нынешний уверяет, что его «ласточка» сохранилась в отличном состоянии, в том числе потому, что более 30 лет простояла в гараже.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России появился в продаже 50-летний ВАЗ-2101 по смешной цене

На любопытное объявление, размещенное на одном из классифайдов, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Перед тем, как выставлять «капсулу времени» из Абкана на продажу, ей заменили тормоза, сцепление и все резиновые уплотнители. Уточняется, что сохранилась родная резина. Более того, прилагается первоначальный комплект покрышек вкупе с огнетушителем и аптечкой советских времен.

Судя по одометру, ВАЗ-2101 проехал за свои полвека всего каких-то 34 тыс. км. Кузов покрыт изначальной заводской краской, до современных стекол дело тоже не дошло. Однако на седане стоят номера нового образца, поскольку машина зарегистрирована в ГИБДД по всем правилам.

Остается только сказать, что ценник составляет какие-то несерьезные по нынешним временам 230 тыс. рублей. За такой раритет — это действительно немного, но возможен и торг.

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