Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили в лизинг

В России наблюдается увеличение объемов продаж подержанных автомобилей, предлагаемых по договору долгосрочной аренды с возможностью выкупа. Компании активно распродают машины с пробегом, чтобы снизить финансовую нагрузку на свою инфраструктуру. А поскольку стоки переполнены, торговцы готовы предлагать выгодные условия.

Длительное хранение автомобилей приводит к долгосрочным убыткам, поэтому их продажа становится более выгодным решением. Отчего выигрывают и покупатели, которые все чаще обращаются к схеме лизинга.

«Коммерсантъ» сообщил, что, согласно статистике «Газпромбанк Автолизинга», в январе-апреле текущего года общий объем реализации подержанных автомобилей таким способом (без учета спецтехники) вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем продаж составил 23,2 тысяч единиц.

Отмечается, что лизинговые продажи подержанных автомобилей растут и в других компаниях. Так, например, в «Альфа-Лизинге» объем реализации «бэушек» увеличился на 15%, а в «Интерлизинге» — на 37%.