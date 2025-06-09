Рынок ждет: почему корейский автопром торопится вернуться в Россию

Главный отечественный агрегатор объявлений о продаже подержанных автомобилей auto.ru выложил весьма показательную аналитику, в рамках которой определил три наиболее востребованных — по количеству звонков — объявления в мае 2025 года. Как ни странно, в этот список не вошли ни многоликие «китайцы», которые уже вовсю торгуются и в подержанном виде, ни родная «Лада», ни другие отечественные заводы. Все три объявления заявляли о желании одних граждан продать корейский автомобиль, а других — купить его. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Пока Германия ожидает всплеска корпоративных банкротств, а Дональд Трамп разбрасывает по миру новые таможенные пошлины, российский автомобильный рынок наращивает отложенный спрос: высоченные ставки по депозитам внезапно оказались куда привлекательнее новых транспортных средств.

Да и предложение, будем откровенны, не соответствует цифре на ценнике: за наличные «новинки отечественного автопрома», уж простите за кавычки, а также четырехколесные изделия из Поднебесной оказались никому особо не нужны. Не привлекательны — так уж точно. То ли дело в кредит. Но кредита нет — и нет продаж. Зато бурлит рынок подержанных ТС, где и названия знакомые, читаемые, и цены, хотя и высокие, но адекватные: можно найти экземпляр на любой вкус и кошелек.

В итоге, до данным auto.ru, самым востребованным предложением стало объявление о продаже Hyundai Solaris 2021 года с пробегом 65 000 км за 1 150 000 рублей: оно заинтересовало 86 человек за три дня. Hyundai Tucson 2018-го за 1,8 млн «деревянных», прошедший 78 000, привлек внимание 35 человек за те же три дня. А Kia Soul 2019-го с 120 000 на одометре за 1,15 млн побудил позвонить владельцу 32 человека за все тот же срок.

Фото globallookpress.com

Иными словами, перед нами — реальный, а не «натянутый на глобус» срез интересов отечественных автолюбителей. Которым нужен автомобиль по цене до двух миллионов понятной марки и модели, причем не слишком старый, что теперь означает 7 лет.

Вне всяких сомнений, российские представительства и Hyundai, и Kia отправляют в центральный офис такие же отчеты и срезы, которые говорят лишь об одном: в машинах из Страны утренней свежести россияне заинтересованы и покупать их готовы. Более того, из месяца в месяц число желающих растет, накапливается тот самый отложенный спрос.

Да, цена на продукцию потенциальных «возвращенцев» будет выше, но кого же, простите, в России может это напугать? Если продукт прайсу соответствует — мы заплатим, утерев мятым платочком скупую мужскую слезу.

Еще один довод в пользу Кореи хотите? Обрусевший Solaris — единственный бренд, показавший стремительный рост спроса в 2025 году. Переведу: китайцы не просто не убедили, а еще и надоесть успели. И корейцы этот фак наверняка расценивают, как расстеленную красную ковровую дорожку.