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Эксперт Ковалев перечислил лучшие кроссоверы с пробегом по цене до 1,5 млн руб.

На какие модели стоит обратить внимание

Приобрести относительно свежий кроссовер, заплатив не более полутора миллиона рублей, вполне реально. Причем искать «машину мечты» стоит не только в России, но и за рубежом. А какие именно модели лучше рассматривать к покупке, объяснил эксперт.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт Ковалев перечислил лучшие кроссоверы с пробегом по цене до 1,5 млн руб.

В беседе с «Российской газетой» автомобильный эксперт Александр Ковалев отметил, что среди подержанных кроссоверов в возрасте до 10 лет и с пробегом менее 100 тысяч километров интересных вариантов предостаточно. В бюджет до 1,5 млн рублей вписываются такие модели, как Geely Atlas первого поколения, Nissan Terrano, Renault Duster, Hyundai Creta. Все они хорошо известны в России, имеют славу довольно надежных, да и с запчастями проблем не возникает — в наличии есть и оригинальные детали, и качественные аналоги.

Для тех, кто рассматривает вариант покупки автомобиля с пробегом из-за границы — из Южной Кореи, Китая или Японии — наиболее предпочтительным выглядит последний рынок. В этой стране высокие стандарты обслуживания: машины обычно поддерживаются в отличном техническом состоянии, владельцы внимательно следят как за «внешкой», так и за «внутрянкой». Единственный существенный недостаток — правый руль. Но те, кого это не смущает, могут присмотреться, например, к Mazda CX-30, Nissan Kicks и их аналогам.

Если же нужен строго левый руль, стоит обратить внимание на предложения из Китая. За 1,5 млн рублей доступны подержанные Volkswagen T-Cross, Chery Tiggo 8, Changan CS75, Geely Atlas и Jetta VS5. Но, правда, следует учитывать, что у машин из КНР зачастую отсутствую «теплые» опции, а также некачественно выполнена антикоррозийная обработка. Кроме того, очень важно выбрать проверенного поставщика, который предоставит достоверную информацию о техническом состоянии авто и будет нести ответственность за машину до момента передачи новому владельцу, говорит эксперт.

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