Эксперт Ковалев перечислил лучшие кроссоверы с пробегом по цене до 1,5 млн руб.

Приобрести относительно свежий кроссовер, заплатив не более полутора миллиона рублей, вполне реально. Причем искать «машину мечты» стоит не только в России, но и за рубежом. А какие именно модели лучше рассматривать к покупке, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» автомобильный эксперт Александр Ковалев отметил, что среди подержанных кроссоверов в возрасте до 10 лет и с пробегом менее 100 тысяч километров интересных вариантов предостаточно. В бюджет до 1,5 млн рублей вписываются такие модели, как Geely Atlas первого поколения, Nissan Terrano, Renault Duster, Hyundai Creta. Все они хорошо известны в России, имеют славу довольно надежных, да и с запчастями проблем не возникает — в наличии есть и оригинальные детали, и качественные аналоги.

Для тех, кто рассматривает вариант покупки автомобиля с пробегом из-за границы — из Южной Кореи, Китая или Японии — наиболее предпочтительным выглядит последний рынок. В этой стране высокие стандарты обслуживания: машины обычно поддерживаются в отличном техническом состоянии, владельцы внимательно следят как за «внешкой», так и за «внутрянкой». Единственный существенный недостаток — правый руль. Но те, кого это не смущает, могут присмотреться, например, к Mazda CX-30, Nissan Kicks и их аналогам.

Если же нужен строго левый руль, стоит обратить внимание на предложения из Китая. За 1,5 млн рублей доступны подержанные Volkswagen T-Cross, Chery Tiggo 8, Changan CS75, Geely Atlas и Jetta VS5. Но, правда, следует учитывать, что у машин из КНР зачастую отсутствую «теплые» опции, а также некачественно выполнена антикоррозийная обработка. Кроме того, очень важно выбрать проверенного поставщика, который предоставит достоверную информацию о техническом состоянии авто и будет нести ответственность за машину до момента передачи новому владельцу, говорит эксперт.