Подержанные автомобили продолжают дешеветь в России

В мае в России продолжилась тенденция снижения цен на подержанные автомобили. Наибольшее падение зафиксировано среди американских марок, тогда как отечественные и китайские машины подешевели менее значительно.

Аналитики сервиса «Авто.ру Оценка» рассказали, что наименьшее снижение цен зафиксировано у отечественных и китайских марок — всего на 3%, если сравнивать показатели мая этого года с маем прошлого. Средняя стоимость российских автомобилей с пробегом не старше 15 лет на текущий момент составляет 703 тысячи рублей, а китайских — 2,17 млн рублей. Авто американского производства подешевели заметнее — на 9%, а европейские, японские и корейские модели потеряли около 6%.

Цены на автомобили также разнятся в зависимости от региона. Сильнее всего снижение с апреля этого года проявилось в Новосибирской области, где подержанные машины подешевели на 4,5%, достигнув средней отметки в 2 млн рублей. В Рязанской области цены упали на 4%, а в Приморском крае — на 3,5%. Менее значительное снижение наблюдалось в Вологодской и Смоленской областях, где средняя стоимость уменьшилась на 3%.

Отдельные модели также продемонстрировали отрицательную динамику за прошедший месяц. Сильнее других скинул в цене китайский кроссовер Exeed LX (4%, средняя стоимость 1,8 миллиона рублей), за которым следует американский пикап RAM 1500 (3,5%, 10,2 миллиона рублей). Третье место досталось отечественной LADA 2113 (3%, 228 тысяч рублей), а четвертые и пятые позиции — у Great Wall Hover 3 (3%, 711 тысяч рублей) и Chevrolet Aveo T250 (3%, 485 тысяч рублей).