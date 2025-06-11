Названы регионы России, где выгоднее всего покупать машину для перепродажи

Об этом сообщает сервис «Авто.ру Бизнес», обновивший информацию по среднему ценнику автомобилей, которые хотят продать частники. Свежие цифры аналитики сравнили с дилерскими прайсами, конечный результат не учитывает стоимость транспортировки.
По сравнению с прошлогодним августом, ситуация кардинально изменилась. Раньше наиболее маржинальными машинами считались средние и премиальные «европейцы», выгода при выкупе в одном регионе и продаже в другом доходила до 39%. Теперь на сцену вышли отечественные модели и «китайцы», премиума почти нет, а максимальный барыш просел на 10%.
Если продать в Центральном федеральном округе «Гранту» или LADA Xray, купленные в Поволжье, можно рассчитывать на 10% и 7% прибыли. На Кавказе выгодно торговать российскими моделями и «японцами» с пробегом. Например, Toyota Camry с северо-запада позволит выгадать до 26%, а уральская LADA Vesta — до 20%.