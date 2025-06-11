Названы регионы России, где выгоднее всего покупать машину для перепродажи

В апреле 2025 года наиболее выгодными машинами для выкупа у частных продавцов дилерами стали Toyota Camry из Северо-Западного федерального округа и LADA Granta из Приволжского. Но это при условии, что обе модели отправятся на Северный Кавказ. Правда, для «японки» подойдет еще Сибирь.

Об этом сообщает сервис «Авто.ру Бизнес», обновивший информацию по среднему ценнику автомобилей, которые хотят продать частники. Свежие цифры аналитики сравнили с дилерскими прайсами, конечный результат не учитывает стоимость транспортировки.

По сравнению с прошлогодним августом, ситуация кардинально изменилась. Раньше наиболее маржинальными машинами считались средние и премиальные «европейцы», выгода при выкупе в одном регионе и продаже в другом доходила до 39%. Теперь на сцену вышли отечественные модели и «китайцы», премиума почти нет, а максимальный барыш просел на 10%.

Если продать в Центральном федеральном округе «Гранту» или LADA Xray, купленные в Поволжье, можно рассчитывать на 10% и 7% прибыли. На Кавказе выгодно торговать российскими моделями и «японцами» с пробегом. Например, Toyota Camry с северо-запада позволит выгадать до 26%, а уральская LADA Vesta — до 20%.