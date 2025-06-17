Аналитики подсчитали, сколько премиальные «китайцы» теряют в цене после ДТП

Китайские автомобили премиум-класса после ДТП теряют значительную часть своей рыночной цены. При этом спрос на битые машины «поднебесных» брендов невелик, особенно в сегменте легковушек с ДВС: гибридные модели находят покупателей быстрее.

«Известия», ссылаясь на данные онлайн-площадки Migtorg, поделились статистикой, согласно которой китайские автомобили премиального сегмента, побывавшие в авариях, могут подешеветь сразу на 60-70%.

Например, стоимость Voyah Free после ДТП падает на 60%: средняя цена таких машин 2023 или 2024 года выпуска на аукционах составляет около 1,48 млн рублей. Кроссовер Exeed TXL тех же годов, имеющий исключительно традиционную модификацию с ДВС, теряет еще больше — до 73,7%. И предлагается в среднем за 954,7 тыс. рублей.

Гибридные автомобили сохраняют более высокую остаточную стоимость после аварий по сравнению с бензиновыми. Это связано с тем, что их аккумуляторные батареи, как правило, остаются неповрежденными. Кроме того, ремонт компактных двигателей, используемых в гибридах, обходится дешевле.

Срок продажи битых гибридных «китайцев» премиум-сегмента на вторичном рынке в среднем на 17% короче, чем у машин с традиционными моторами. Владельцы последних нередко вынуждены долго ждать покупателя и существенно снижать цену, чтобы привлечь внимание к своему транспортному средству.