Названы самые популярные подержанные автомобили с пробегом в России

Общий объем сделок на вторичном рынке за первые пять месяцев года немного превысил 2,27 млн единиц, что лишь на 0,8% больше, чем за тот же срок в 2024-м. Наибольшее количество проданных машин с пробегом пришлось на LADA — 126 324 автомобилей, однако динамика по отечественной марке оказалась отрицательной: бренд потерял 3,2% к году.

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», в своем телеграм-канале сообщил, что в мае текущего года продажи подержанных легковых автомобилей составили 491 тыс. единиц. Этот показатель на 4% ниже результата апреля 2025-го и мая 2024-го.

Toyota сохранила вторую позицию после LADA, но продажи этих «японцев» с пробегом снизились на 7,6% в годовом сравнении. Корейские Kia и Hyundai, расположившиеся на третьем и четвертом местах, потеряли 4,9% и 4,0% соответственно. Nissan недосчитался сразу 8,3%, Volkswagen — 3,4%, Chevrolet — 7,1%. Остальные три марки из топ-10 тоже ушли в минус: Renault — на 5,3%, Honda — на 3,6%, Ford — на 9,6%.

Среди конкретных моделей лидерство удерживает LADA 2107, за ней следуют LADA 2114 и Kia Rio. Замыкают первую пятерку Hyundai Solaris и Ford Focus. И все — в минусе.