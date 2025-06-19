Россиянин купил люксовый седан Hongqi Guoli за рекордные 120 млн рублей

Отечественный бизнесмен Станислав Семенов, основавший фонд Quantitative Trading Equal Fund, приобрел роскошный Hongqi Guoli из премиальной линейки Golden Sunflower. Речь идет о современной версии седана L5, на котором разъезжали партийные функционеры КНР.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», Семенов выложил за свой Guoli рекордную сумму для экспортной «поднебесной» машины. При этом седан даже не новый, а подержанный. С учетом доставки в Дубай, где проживает и трудится россиянин, ценник достиг отметки 120 млн рублей.

Линейка Golden Sunflower предусматривает богатейшие материалы отделки и соответствующее оснащение. Например, на спинках сидений золотыми нитями вышиты сюжеты из местной классики. А дверные панели и центральная консоль вручную покрыты почти тремя десятками слоев особого лака.

Напомним, бренд Hongqi официально представлен в России. Статусный автопроизводитель принял решение выделить 30 своих машин для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел «матримониальный» тест-драйв седана Hongqi H9. Что любопытно, обо всех плюсах и минусах роскошного седана рассказала новобрачная.