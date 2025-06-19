Российские автовладельцы в среднем меняют машину раз в 7,5 лет

Дольше всего российские водители сохраняют в своих гаражах отечественные автомобили. При этом массовые иномарки также стали проводить больше времени в эксплуатации, тогда как премиальные модели меняют чаще.

Аналитическое агентство «Автостат» представило данные, согласно которым средний срок владения легковым автомобилем в России достиг 7,5 лет. Статистика охватывает первые пять месяцев 2025 года и отражает ключевые тенденции рынка, связанные с доступностью различных моделей. Отечественные автомобили — рекордсмены по сроку эксплуатации

LADA остается абсолютным лидером по продолжительности владения — в среднем 8,3 года. Этот показатель, в общем-то, неизменен с 2018 года и колеблется в диапазоне 8-8,4 года.

В сегменте доступных иномарок средний срок эксплуатации значительно увеличился — с 6,4 года в 2022-м до 7,4 года в 2025-м. Основная причина — сокращение предложения новых автомобилей глобальных брендов, из-за чего водители вынуждены дольше использовать имеющиеся машины.

В случае с премиальными моделями ситуация иная — здесь транспорт меняют чаще, в среднем через 5,7 года. По сравнению с 2022-м срок владения вырос, но не так сильно (на полгода), что объясняется альтернативным импортом, который закрывает потребности состоятельных граждан.