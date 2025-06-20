Российскому рынку автомобилей с пробегом предсказали падение

Согласно пессимистичному прогнозу, в этом году объем вторичного рынка легковых автомобилей в нашей стране составит 5,62 млн штук. Такие цифры соответствуют 7-процентной просадке.

Аналитики опубликовали три сценария на 2025 год

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Если верить базовому сценарию экспертов, до начала 2026-го россияне смогут приобрести 5,86 млн подержанных легковушек. По сравнению с прошлым годом такие показатели на 3% скромнее. Тогда своих владельцев нашли 6,04 млн бэушек.

Без оптимистичного сценария тоже не обошлось. Он предполагает практически повторение динамики 2024 года. Аналитики склонны считать, что при самом лучшем раскладе жители нашей страны купят 6,03 млн машин с пробегом за весь 2025-й.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, на какие дефекты подержанных авто можно не обращать внимания при их покупке. Также мы обозначили проблемы, при которых от приобретения надо отказаться.