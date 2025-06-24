В России вырос спрос на подержанные автомобили люксового сегмента

После кратковременного спада в марте сегмент люксовых автомобилей с пробегом вновь демонстрирует положительную динамику. Согласно последним данным, в мае 2025 года было продано 234 машины, что существенно превышает показатели прошлого года, хотя и немного уступает апрельским цифрам.

По данным агентства «Автостат», итоговый результат по перепродажам автомобилей класса люкс в мае оказался на 7,5% ниже, чем в апреле 2025-го. Всего с начала года россияне приобрели 912 подержанных машин этого сегмента, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Статистика показала, что после восьми месяцев стабильного роста в марте наметился небольшой спад, однако уже в апреле тенденция вновь изменилась. Спрос сохраняется, несмотря на общую волатильность рынка.

Наибольшей популярностью у покупателей продолжают пользоваться подержанные автомобили Bentley, на которые пришлось 32,5% всех сделок (76 шт.). Второе место занял Rolls-Royce с долей в приблизительно 20% (47 шт.), а замыкают тройку лидеров Lamborghini (40 шт.) и Maserati (45 шт.).

Лидером среди конкретных моделей стал Bentley Continental GT, разошедшийся тиражом в 35 экземпляров. Немного отстает от него кроссовер Lamborghini Urus (30 шт.), а третью строчку занимает Bentley Bentayga (18 шт.).