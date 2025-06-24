В России вырос спрос на подержанные автомобили люксового сегмента

По данным агентства «Автостат», итоговый результат по перепродажам автомобилей класса люкс в мае оказался на 7,5% ниже, чем в апреле 2025-го. Всего с начала года россияне приобрели 912 подержанных машин этого сегмента, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
Статистика показала, что после восьми месяцев стабильного роста в марте наметился небольшой спад, однако уже в апреле тенденция вновь изменилась. Спрос сохраняется, несмотря на общую волатильность рынка.
Наибольшей популярностью у покупателей продолжают пользоваться подержанные автомобили Bentley, на которые пришлось 32,5% всех сделок (76 шт.). Второе место занял Rolls-Royce с долей в приблизительно 20% (47 шт.), а замыкают тройку лидеров Lamborghini (40 шт.) и Maserati (45 шт.).
Лидером среди конкретных моделей стал Bentley Continental GT, разошедшийся тиражом в 35 экземпляров. Немного отстает от него кроссовер Lamborghini Urus (30 шт.), а третью строчку занимает Bentley Bentayga (18 шт.).