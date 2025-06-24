Рынок подержанных авто в России по итогам 2025 года может сократиться на 10%

В текущем году российский рынок подержанных автомобилей может столкнуться с сокращением объема по отношению к результату 2024-го. Так считают эксперты, принявшие участие в очередном опросе.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков подвел итоги очередного социального опроса. Он проводился в нескольких телеграм-каналах, на которые по большей части подписаны эксперты отрасли, представители дилерского сообщества и другие люди, внимательно наблюдающие за рыночной ситуацией. В общей сложности в голосовании принятие участие почти 600 человек.

Из них 30% ожидают, что по итогам 2025 будет реализовано от 5 до 5,5 млн машин с пробегом. Это означает падение на 9-17% относительно показателей 2024 года, когда перепродали 6,03 млн бэушек. 28% респондентов выбрали вариант «5,5-6 млн штук». 25% участников исследования придерживаются еще более пессимистичных оценок, предполагая, что рынок не преодолеет отметку в 5 млн единиц.

Лишь небольшая доля респондентов, составившая менее 10%, настроена оптимистично и верит в возможный рост продаж. По их мнению, объем рынка превысит 6 млн единиц, однако такие прогнозы выглядят, скорее, исключением на фоне преобладающих тенденций. В целом усредненные данные опроса указывают на предполагаемое сокращение спроса более чем на 10%.

Снижение активности на рынке подержанных автомобилей может быть связано с рядом факторов, включая общую экономическую ситуацию и изменение потребительских предпочтений. Участники рынка готовятся к возможному сокращению оборотов. Предыдущие показатели, достигнутые в 2024 году, вряд ли повторятся в 2025-м, а значит, продавцам и покупателям придется адаптироваться к новым условиям.