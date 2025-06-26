Названы самые популярные машины с пробегом в возрасте 3-10 лет в России

С декабря прошлого года по май текущего на досках объявлений в интернете чаще всего появлялась LADA Granta с пробегом. Речь идет о 13 769 предложениях со средним сроком публикации 40 дней. «Бюджетную» отечественную модель оценили в 627 тыс. рублей.

Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес». Согласно их рейтингу самых популярных автомобилей, сошедших с конвейера от трех до десяти лет назад, на второй строчке после «Гранты» оказалась флагманская для АВТОВАЗа LADA Vesta. В ее случае на классифайдах было опубликовано 9973 объявления о продаже, актуальных в районе 43 дней. Средний прайс составил 962 тыс. «целковых».

На третьей позиции расположился еще один родственник «Весты» — Largus. На его долю пришлось 4298 предложений о покупке, реализация заняла 50 дней при стоимости около 842 тыс. «деревянных». А самый низкий средний ценник получила старая добрая «Приора». Ее россияне раскупали быстрее всего — на все про все уходило 38 дней.

Ранее портал «АвтоВзглял» назвал необходимый бюджет для покупки авто с пробегом за границей.