Подержанные авто в России начали системно дешеветь впервые за несколько лет

В первой половине 2025 года сегмент подержанных автомобилей продемонстрировал редкое для последних лет системное снижение цен. Средняя стоимость машин с пробегом опустилась до 1,13 млн рублей, что на 4% меньше показателей предыдущего периода.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что этот тренд принципиально отличается от того, что наблюдался ранее. Если в марте 2022 года кратковременное падение цен вновь сменилось резким ростом, то сейчас процесс носит устоявшийся характер.

Одной из ключевых причин стало перенасыщение рынка после многолетнего стремительного подорожания. За пять лет цены на автомобили с пробегом практически удвоились, достигнув уровня, который оказался непосильным для многих покупателей. Ситуацию усугубило общее охлаждение спроса, вызванное высокой ключевой ставкой ЦБ. Дорогие кредиты и привлекательные условия по вкладам заставили потребителей пересмотреть приоритеты.

Еще одним фактором стало активное снижение цен на новые автомобили. Масштабные распродажи и скидки от дилеров привели к удешевлению машин в шоу-румах относительно свежих «бэушек», что оказало давление на весь рынок. Дополнительным стимулом для снижения прайсов стало укрепление рубля, упростившее импорт автомобилей из-за границы.

Динамика средневзвешенной стоимости наглядно отражает изменения последних лет. В 2021 году рост составил 22% при средней цене в 666 750 руб, а уже в 2022-м прайсы подскочили на 33%, достигнув показателя в 890 000 руб. Затем темпы замедлились: в 2023-м прибавка равнялась 17% (1 039 500 руб), в 2024-м — 13% (1 174 500 руб). А первый квартал 2025-го ознаменовался сменой тренда, и за первые шесть месяцев рынок потерял 4% (1 130 000 руб).