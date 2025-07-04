Стоп-кран: названа очередная причина, тормозящая продажи китайских машин

Несмотря на впечатляющие дисконты и стабилизацию предложения, склады официальных дилеров до сих пор забиты новыми китайскими автомобилями. Речь идет примерно о 200 000 нераспроданных экземпляров, среди которых есть даже модели 2023-го года выпуска, которым в этом году стукнет два года ржавчины и недвижимости! Разбираться в причинах происходящего предстоит еще долго, ведь с каждым днем открываются все новые и новые «особенности» эксплуатации «поднебесного» автопрома. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Стагнация автомобильного рынка, плавно переходящая в рецессию, на самом деле представляет собой «идеальный шторм»: сразу несколько мощных дестабилизирующих факторов сошлись воедино и обрушились на головы автопроизводителей и продавцов. Поделом, конечно, особенно с учетом фактического избиения покупателя на протяжении трех лет.

Однако разобраться в причинах нынешнего краха, чтобы правильно оценить последствия и перспективы, все же надо. По меньшей мере, хотя бы для собственного понимания устройства рынка новых автомобилей в России.

Утильсбор, заградительная ставка по налогам, отсутствие нормального продвижения — элементы цепочки, которая с каждым днем продолжает нарастать. Но внезапно оказалось, что ключевая причина — сам продукт. Пока китайские автомобили попадали в аксиому «дешевое плохим не бывает» — народ покупал. Как только выпали из нее, перестав быть архидоступными — перестали и покупать.

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Тоже, кстати, можно смело сказать и про отечественные авто. Они просто проиграли конкуренцию за живые деньги параллельному привозу «вторички» из Кореи и Японии, Грузии и Белоруссии. Без кредитных денег оказались неконкурентоспособны против «старых брендов», у которых, помимо цены, было одно мощное преимущество. Речь про остаточную стоимость — важнейший аргумент для многих российских автолюбителей.

Ничуть не менее принципиальный, чем объем багажника и уважение на дороге. Проблем с продажей подержанной Honda или Toyota, Mitsubishi или Kia c Hyundai — никаких, а вот что делать с двухгодовалым «китайцем» — очень большой вопрос. Дисконт на них сегодня — чуть ли не 40% от первоначальной стоимости, а звонков и предложений — нет.

Дилеры говорят, что средний простой подержанного китайского автомобиля, принятого по trade-in, составляет более 180 дней. А сейчас ситуация продолжит ухудшаться, причем «надуло» — откуда не ждали. Дело в том, что сногсшибательные скидки на новые китайские машины сделали продажу подержанных еще сложнее:

Разница в запросах продавца б/у и свежего ТС в автосалоне сжимается, доводя редкого покупателя до мысли о бессмысленности приобретения авто с пробегом: уж проще новую «тачку» взять при такой крошечной погрешности в цене! И это мудро: лучшая машина — это новая машина. Но подобный конструкт представляет собой замкнутый круг, разорвать который будет непросто. Если вообще возможно.