Эксперт Целиков рассказал, как на вторичке изменились цены на трехлетние авто

За первые шесть месяцев 2025 года средние цены на трехлетние автомобили снизились, хотя наблюдается значительная разница в прайсах в зависимости от страны-производителя. Так, активнее всего дешевеют «европейцы», тогда как отечественные авто отметились минимальными потерями в стоимости.

За последние полгода они подешевели в среднем на 8%

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале уточнил, что для исследования были отобраны 60 популярных моделей 2022 года выпуска, представляющие шесть ключевых рынков: Россию, Китай, Японию, Корею, США и Европу. В каждой категории рассматривалось по 10 наиболее востребованных автомобилей. Анализ базировался на сравнении средних цен предложений за январь и июнь текущего года.

Европейские бренды продемонстрировали самое резкое снижение, их стоимость уменьшилась на 12,8%, опустившись до 7,34 млн рублей. Чуть менее значительным оказалось падение цен на китайские автомобили: на 11,2%, до 2,12 млн рублей.

Сегмент японских автомобилей также не избежал снижения прайсов: средняя стоимость подержанных машин из Страны восходящего солнца сократилась на 9,2%, достигнув 6,6 млн рублей. При этом корейские авто подешевели на 7,6%, остановившись на отметке 2,81 млн рублей.

На этом фоне американские модели показали относительную стабильность — их стоимость уменьшилась лишь на 3,7% до 6,54 млн рублей. А отечественные автомобили оказались самыми устойчивыми к общему тренду, потеряв всего 3,4% цены и сохранив средний уровень в 1,11 млн рублей.