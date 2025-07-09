Эксперты рассказали, сколько теряет в цене побывавшее в ДТП китайское авто

Российские автовладельцы все чаще сталкиваются с резким обесцениванием китайских марок, получивших повреждения. Автомобили теряют в среднем 50% от стоимости, а в некоторых случаях — до 67%. Для сравнения, европейские марки лишаются в среднем лишь 40-45%.

В конкретных цифрах, пострадавшие в ДТП ТС марки Geely реализуются затем по средней цене 936,8 тыс. рублей. Немного отстает Chery — 640,4 тыс. рублей, а замыкает тройку Haval со средневзвешенной ценой на побитые тачки в 733,6 тыс. рублей. Также в топ-10 вошли Changan, Omoda, Exeed и менее распространенные марки вроде FAW и Jetour. Цены на них варьировались в пределах от 653 тыс. до 955 тыс. рублей.

Если же говорить о моделях, то ресурс «Известия», ссылаясь на данные онлайн-площадки Migtorg, сообщает, что, скажем. поставарийный Haval Jolion дешевеет на 59,23%, Chery Tiggo 4 — на 67,12%, а Geely Coolray — на 61,21%.