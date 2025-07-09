Россиянам объяснили, какие авто с пробегом дешевеют быстрее всего

По итогам июня 2025 года стало очевидно, что подержанные автомобили продолжают стремительно обесцениваться в России. Больше всего такая тенденция коснулась иномарок, чей прайс снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». Согласно их подсчетам, в большинстве сегментов прайс съехал у машин, которые сошли с конвейера более 15 лет назад. Так, отечественные «железные кони» стали доступнее на 2,3% в годовом выражении и на 1% за месяц. В итоге речь идет о ценнике, достигшем отметки 698 тыс. рублей.

В нашей стране за европейские, южнокорейские и японские модели с пробегом стали просить в районе 2,34 млн рублей. «Американцы» с «вторички» оказались еще дешевле, в их случае речь идет о 1,3 млн «целковых». Тем временем прайсы на «китайцев» с пробегом держатся на уровне 2 млн рублей.

Наиболее ощутимо поддержанные машины потеряли в цене в Адыгее, аналогичная ситуация наблюдается в Калининградской, Ярославской области и в Алтайском крае. Местами месячное падение средней их стоимости доходило до 8%.