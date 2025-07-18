Российский рынок подержанных автомобилей ушел в минус в июне

В июне 2025 года российский рынок подержанных легковых автомобилей показал снижение. Объем продаж составил 467,4 тысячи единиц, что заметно меньше майских показателей и результатов июня 2024-го.

Продажи легковушек с пробегом снизились по сравнению с маем и прошлым годом

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», рынок подержанных легковых автомобилей в июне 2025 года сократился на 4,8% по сравнению с маем и на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Эксперты подчеркнули, что итоги первой половины 2025-го не внушают оптимизма. За шесть месяцев россияне приобрели суммарно 2 миллиона 733,8 тысячи машин с пробегом, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Традиционное лидерство заняла отечественная марки LADA, продажи которой в начале лета достигли показателя в 115,8 тысячи единиц. На втором месте оказалась японская Toyota с результатом в 46,8 тысячи реализованных машин. За ней следуют корейские бренды Kia и Hyundai с показателями в 27,2 тысячи и 26,1 тысячи авто. Замыкает пятерку лидеров Nissan — 20,6 легковушек.

Среди моделей на вторичном рынке продолжает доминировать LADA 2107. В июне россияне приобрели 10,9 тысяч таких авто. Следом идут Hyundai Solaris и Kia Rio, продажи которых составили 9,2 тысячи и 9,1 тысячи единиц. Четвертую позицию заняла LADA 2114 с результатом в 8,7 тысячи машин. Пятерку лидеров замыкает Ford Focus, чей июньский показатель достиг 8,3 тысячи единиц.