Нулевая остаточная стоимость: почему подержанные китайcкие авто сложно продать

Дилеры заявляют, что подержанный китайский автомобиль — самый настоящий якорь, который стоит на площадке в ожидании покупателя более 180 дней. Причиной обычно называют феноменальные скидки на новые машины из Поднебесной, однако есть и еще один веский довод против такого приобретения. Сформулировать это ощущение точно — непросто, тем не менее нужные слова у портала «АвтоВзгляд» все же нашлись.

Аналитики всей мастей заявляют, что на складах и парковках официальных дилеров и дистрибьюторов скопилось около полумиллиона новых авто — никакие скидки не способны, кажется, этот чудовищный сток сдвинуть с мертвой точки. Большинство из застоявшихся ТС — «китайцы». Однако, никто не рассказывает о еще одном последствии стагнации на рынке: подержанных автомобилей из Поднебесной так же накоплено невероятное количество. И, в отличие от всей остальной «вторички», покупать их не торопятся. В чем причина?

Во-первых, разница в цене между годовалым и новым «китайцем» с учетом скидок — весьма незначительная. А лучшая машина, как известно, это новая машина. Да и кредитуют, точнее, дают рассрочку — именно на нее. Кредит-то сейчас никому не «светит»: одним — дорого, другим — банки не одобряют.

Но есть и вторая, не менее важная причина, не позволяющая заключить сделку уже самому покупателю: даже двухлетний китайский автомобиль с небольшим, около тридцати тысяч километров, пробегом выглядит не просто подержанным, а потрепанным. И речь не только про «ширпотреб», но и про условный китайский премиум. Давайте так: «премиум» в кавычках. Даже беглый осмотр, без претензий и реального рассуждения о покупке, мгновенно разочаровывает!

Фото портала «АвтоВзгляд»

Качество материалов и покраски, начиная от шагрени и заканчивая стойкостью, на многих машинах из КНР настолько низкие, что они очень быстро теряют свой первоначальный лоск и привлекательность, ветшают на глазах. Ха, да краска просто облетает, оставляя проплешины, как на приведенном ниже фото! Какой уж там пескоструй и прочие «особенности» нашей дороги — сама сойдет без лишней помощи.

Ни японские, тысячу раз обруганные за посредственное ЛКП и скудные материалы отделки салона, ни корейские, ни, тем более, европейские машины так быстро не дряхлели. Да, к ста тысячам пробега следы эксплуатации уже становились заметны, но это происходило через годы! «Китайцы» же изнашиваются визуально и тактильно настолько быстро, буквально моментально теряя ощущение новизны и свежести, что даже двухгодовалый автомобиль выглядит потрепанных, хотя на одометре — три десятка тысяч километров, не больше!

Для отечественного покупателя новой машины, остаточная стоимость — важнейший аргумент: многие годы мы продавали свои автомобили дороже, чем покупали. По меньшей мере — с небольшим дисконтом — спасибо инфляции. Но в случае с автомобилем из КНР эту «неизвестную» лучше сразу принять за «ноль» — будет не так обидно. Более того, «спрятать» следы эксплуатации, как это некогда делали перекупщики, тут не получится: не будешь ведь перекрашивать машину и перетягивать салон, не так ли?