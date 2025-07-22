Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

Если на рынке новых автомобилей доминируют китайские кроссоверы, то на вторичном — россияне отдают предпочтение проверенным временем моделям. А каким именно, рассказал эксперт.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале опубликовал топ-10 подержанных кроссоверов и внедорожников в возрасте 3-7 лет по количеству перепродаж за январь-июнь текущего года в России. В целом в этом сегменте было заключено 188,2 тысяч сделок.

Так, самой популярной моделью стала Hyundai Creta. Подержанные кроссоверы, выпускавшиеся с 2019 по 2022 год, нашли 7086 новых владельцев. На втором месте расположился Toyota RAV4 с результатом в 6063 перепроданных авто. Тройку лидеров замыкает трехдверная LADA Niva, реализованная в количестве 5486 единиц. Четвертую позицию занял Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом в 5042 штуки. А Kia Sportage с 4610 проданными SUV оказался на пятом месте.

BMW X5 занял шестую строчку — в его пользу сделали выбор 4306 человек. Kia Sorento с результатом в 4023 автомобиля стал седьмым, Hyundai Santa Fe (3851 ед.) — восьмым. Девятое место досталось Renault Duster с 3685 перепроданными кроссоверами. А замыкает десятку самых востребованных кроссоверов и внедорожников в возрасте 3-7 лет Toyota Land Cruiser Prado с 3652 автомобилями.