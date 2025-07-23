Импорт подержанных автомобилей в Россию вырос на 2%

Импорт автомобилей с пробегом в Россию демонстрирует небольшой, но стабильный рост. На легковушки с дизельными двигателями пришлось всего 12,8% от общего числа, а больше половины ввезенных машин — «праворульные».

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что в первой половине 2025 в Россию ввезли всего 181,6 тысячи подержанных автомобилей. Основным поставщиком остается Япония, откуда прибыла почти половина всех машин — 49,5%. Южная Корея заняла второе место, обеспечив 22,5% импорта, а Китай уверенно закрепился на третьей позиции с 12,4%. Среди других активных стран-импортеров значатся Грузия, Беларусь, Германия и ОАЭ, но их доля заметно меньше.

Более половины ввезенных машин, а именно 95,2 тысячи, имеют правый руль, что связано с популярностью японских автомобилей. Среди лидеров в этой категории выделяется Toyota, поставившая 33,6 тысячи машин, за которой следуют Honda с 28,1 тысячи и Nissan с 5,5 тысячи. Suzuki и Subaru также вошли в пятерку, поставив 5,3 и 5,1 тысячи.

Что же касается подержанных легковушек с левым рулем (таковых за январь-июнь приехало в Россию 86,4 тысячи единиц), то здесь лидирует BMW с 13,9 тысячи машин, за ней идут Kia с 13,3 тысячи и Hyundai с 8,2 тысячи. Mercedes-Benz и Volkswagen замкнули пятерку с 7 и 6 тысячами.

Дизельные автомобили заняли 12,8% рынка — прибыло 23,3 тысячи машин. При этом среди леворульных машин доля дизеля достигает 24,4%, тогда как среди праворульных — всего 2,3%. Электрокары пока демонстрируют скромные показатели — их доля в импорте составила всего 0,6%.