Не жадность, а инвестиция: кто готов купить «Оку» за миллионы рублей

Чудны дела твои, социальная сеть, а уж на досках бесплатных объявлений можно и вовсе найти буквально чистосердечные признания в безумии. Например, в Москве продается автомобиль «Ока» в состоянии «капсула времени», но просят за этот крошечный кусок металла, некогда выдававшийся некоторым категориям граждан бесплатно, 3 500 000 рублей. Сумасшествие? А вот и нет. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Продажи новых автомобилей стоят, как вкопанные, да и вторичный рынок несколько сбавил обороты: россияне сконцентрировались на дачных участках и депозитных счетах, а не на обновлении домашнего автопарка. Однако в отличие от официальных дилеров, до «вторички» дисконт еще особо не докатился.

Впрочем, тут дело больше в менталитете: мое всегда стоит дороже, чем твое. Взаимодействие продавца и покупателя на Руси издавна напоминало танец, в котором каждый из танцоров уверен в глупости оппонента. Такие уж мы люди, ничего не попишешь. Хотя некоторые из продавцов решили, видимо, «перевернуть доску» и взвинтить цены на свой товар.

В Первопрестольной, например, выставлена на продажу «Ока» (да-да, тот самый «бешеный ботинок» с мотором «пол восьмерки») за 3 500 000 рублей! Машина, конечно, в состоянии «новая», пробег всего 4086 км, простоявшая, видимо, все время в теплом гараже — на немногочисленных фотографиях не заметно ни одного «рыжика», что вообще-то отечественному автопрому двухтысячных не свойственно.

Фото портала АвтоВзгляд

Комплектная, чистенькая и аккуратная — вполне музейное состояние. Но, простите, это всего лишь «Ока», а не «Волга-догонялка» или «Мерседес»! Нейросеть, например, вежливо подсказывает, что «красная цена» — 115 000 рублей. Откуда же такая жадность у владельца? Секрет, который вовсе и не секрет, скрывается в описании к объявлению.

Автор прямо заявляет, что в комплекте с автомобилем идет государственный регистрационный знак А033АА177, который ранее занимал почетное место на бампере Toyota Land Cruiser 200, служившей спецтранспортом, а после красовался на Mercedes-Benz SLS.

Столь нехитрым способом доморощенный бизнесмен, наживающийся на лени госорганов, предлагает купить совсем не автомобиль «Ока», а красивый ГРЗ, который после абсолютно законной манипуляции в ГАИ можно поставить на свой «санкционный» автомобиль.

Пока российские власти не нашли почему-то возможности реализовать технически простой, архивыгодный и многократно (читай — повсеместно) испытанный в цивилизованном мире аукцион ГРЗ, «красивые» знаки продаются и будут продаваться именно таким (ну очень смахивающим на узаконенное мошенничество) образом.

Вместе с автомобилями, всегда отечественными и часто очень дряхлыми, не в пример представленной «Оке», а зарабатывать на торговле вообще-то госсобственностью (регистрационный знак, как известно, владельцу автомобиля не принадлежит) будут «предприниматели». Увы и ах.