Аналитики выяснили, что доля LADA в структуре автопарка России выросла до 26,9%

По состоянию на 1 июля в нашей стране зарегистрировано 46 116 153 легковых автомобиля, из которых 32% приходится на машины отечественных брендов. А самой массовой маркой по-прежнему является LADA.

Как сообщает «Автостат Инфо», в гаражах россиян находится 12 399 550 легковых LADA, что составляет 26,9% автопарка страны. Что любопытно, за полгода этот показатель вырос: в январе доля продукции АВТОВАЗа была на уровне 26,7%. Кроме того, стоит отметить, что большинство машин бренда (свыше 9,5 млн) приходится на легковушки старше 10 лет. А в целом, кстати, авто в возрасте 10+ (разных марок) занимают 71,3% российского автопарка.

На втором месте в рейтинге популярности находится Toyota — на учете в ГИБДД состоит 3 991 279 машин этого бренда (8,7% автопарка). Следующие две позиции за родственными Kia и Hyundai: их показатели — 2 677 890 и 2 359 078 авто. Пятое и шестое места с небольшой разницей занимают Renault и Nissan — 2 177 412 и 2 165 461 ед. Помимо этих марок, в топ-10 также входят Volkswagen (1 838 252 ед.), Chevrolet (1 532 891 ед.), Ford (1 347 290 ед.) и Skoda (1 083 300 ед.).

Если же говорить о моделях, то самой распространенной остается ВАЗ-2107 — 1 176 933 машины на всю страну. Не сильно отстает LADA Granta — 1 070 715 ед. На третье место прорвалась Kia Rio — 1 019 659 ед. А замыкают первую пятерку LADA Niva Legend и ВАЗ-2109 — 1 004 579 и 926 145 автомобилей соответственно.