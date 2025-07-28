Названы самые популярные б/у кроссоверы и внедорожники в возрасте 7-10 лет

Эксперты проанализированные данные по перерегистрации в ГИБДД подержанных автомобилей за первую половину 2025 года и назвали десять самых популярных кроссоверов и внедорожников с пробегом в возрасте от 7 до 10 лет. Так, наибольшим спросом в этом сегменте у наших сограждан пользуется LADA Niva.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что за период с января по июнь внедорожники LADA 4x4 (нынешняя Niva Legend) нашли 5585 новых владельцев, что позволило модели занять почетное первое место в рейтинге. Несильно отстают кроссоверы Renault Duster, выпущенные в 2015-2018 годах — 5466 перерегистраций. А замыкает топ-3 другая «Нива» — Chevrolet Niva (теперь Niva Travel) с показателем в 5342 ед.

Далее в списке — Hyundai Creta (5259 ед.), Volkswagen Tiguan, (3736 ед.), Nissan X-Trail (3678 ед.), Renault Kaptur, (3457 ед.), Toyota RAV4 (3439 ед.), Kia Sportage (3356 ед.). А последняя строчка в первой десятке досталась кроссоверу Mazda CX-5 (2825 ед.).

— В этом возрасте еще можно найти что-то живое. Пробег скорее всего будет «за сотню», но и цена не такая «кусачая». Явно дешевле нового «китайца», — прокомментировал результаты исследования Целиков.