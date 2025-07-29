Цены на подержанные автомобили в России снизились почти на 4% с начала года

Средняя стоимость подержанных легковых автомобилей в России продолжает снижаться. По данным экспертов, за период с января по июнь цены упали на 3,6%, а тенденция к уменьшению прайсов непрерывно сохраняется с февраля.

По информации агентства «Автостат», на конец первого полугодия 2025 средняя цена «бэушки» в России составляет 1 427 000 рублей. Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом компании «Авилон», объясняет снижение несколькими факторами. Во-первых, машины с пробегом с течением времени естественным образом теряют в стоимости из-за износа. Во-вторых, изменился спрос: покупатели, чья платежеспособность сократилась, чаще стали выбирать более доступные модели. В-третьих, высокие процентные ставки по кредитам заставляют продавцов снижать цены, чтобы ускорить продажи.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский добавляет, что дилеры активно стимулировали продажи в последние месяцы, чтобы освободить оборотные средства и уменьшить загруженность складов. При этом он прогнозирует, что во второй половине 2025 цены на подержанные машины могут начать незначительно расти, что будет связано с формированием устойчивого рынка подержанных машин китайских брендов — таких, как Haval или Chery — которые постепенно набирают популярность.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», отмечает, что снижение цен вызвано сокращением числа автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Эти машины, часто относящиеся к премиум-сегменту, ранее продавались по высоким ценам, что влияло на среднюю стоимость. Евгений Житнухин, коммерческий директор маркетплейса FRESH, указывает на рост предложения бюджетных моделей и усиление ценовой конкуренции на фоне замедления восстановления экономики. По его мнению, снижение прайсов может продолжиться до конца 2025 года, но темпы будут замедляться.