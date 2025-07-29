1153

Цены на подержанные автомобили в России снизились почти на 4% с начала года

Средняя цена «бэушки» сейчас — 1 427 000 рублей

Средняя стоимость подержанных легковых автомобилей в России продолжает снижаться. По данным экспертов, за период с января по июнь цены упали на 3,6%, а тенденция к уменьшению прайсов непрерывно сохраняется с февраля.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Цены на подержанные автомобили в России снизились почти на 4% с начала года

По информации агентства «Автостат», на конец первого полугодия 2025 средняя цена «бэушки» в России составляет 1 427 000 рублей. Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом компании «Авилон», объясняет снижение несколькими факторами. Во-первых, машины с пробегом с течением времени естественным образом теряют в стоимости из-за износа. Во-вторых, изменился спрос: покупатели, чья платежеспособность сократилась, чаще стали выбирать более доступные модели. В-третьих, высокие процентные ставки по кредитам заставляют продавцов снижать цены, чтобы ускорить продажи.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский добавляет, что дилеры активно стимулировали продажи в последние месяцы, чтобы освободить оборотные средства и уменьшить загруженность складов. При этом он прогнозирует, что во второй половине 2025 цены на подержанные машины могут начать незначительно расти, что будет связано с формированием устойчивого рынка подержанных машин китайских брендов — таких, как Haval или Chery — которые постепенно набирают популярность.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», отмечает, что снижение цен вызвано сокращением числа автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Эти машины, часто относящиеся к премиум-сегменту, ранее продавались по высоким ценам, что влияло на среднюю стоимость. Евгений Житнухин, коммерческий директор маркетплейса FRESH, указывает на рост предложения бюджетных моделей и усиление ценовой конкуренции на фоне замедления восстановления экономики. По его мнению, снижение прайсов может продолжиться до конца 2025 года, но темпы будут замедляться.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует