Рынок люксовых авто с пробегом вырос на 18% за полгода

В первом полугодии 2025 россияне активно скупали подержанные автомобили люксового сегмента. По данным экспертов, продажи таких машин увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Как сообщает агентство «Автостат», рынок подержанных люксовых автомобилей в России демонстрирует уверенный рост, который длится уже три месяца подряд, начиная с апреля. В январе-июне было продано 1245 роскошных машин, что на 18% больше, за первую половину 2024-го, когда россияне приобрели 1055 авто.

Лидером сегмента остается Bentley, на долю которого пришлось свыше 35% продаж — 441 автомобиль. Следом идут Rolls-Royce и Maserati с показателями 232 и 203 единицы. Среди других популярных марок — Lamborghini с 190 проданными автомобилями, Ferrari со 142 и Aston Martin с 37 машинами.

Из моделей на первом месте оказался Bentley Continental GT, нашедший 201 нового владельца. За ним следует Lamborghini Urus, который перепродали 148 раз, и Bentley Bentayga — 120 единиц.

В июне тенденция роста сегмента сохранилась. В первом летнем месяце россияне купили 231 подержанный автомобиль класса «люкс», что на 12% превышает показатель июня прошлого года. Эксперты отмечают, что интерес к таким машинам остается стабильным, несмотря на общие колебания на автомобильном рынке.