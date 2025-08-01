Продажи подержанных автомобилей впервые за 2025 год показали спад

По данным агентства «Автостат», всего за первое полугодие 2025 было продано всего 2 млн 733,8 тыс. машин с пробегом — на 0,5% меньше, чем годом ранее. При этом в июне российский вторичный рынок впервые за последние 12 месяцев ушел в минус относительно 2024-го.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», несмотря на стабильность с начала года и до мая, в июне продажи б/у автомобилей начали снижаться. Александр Шапринский из дилерской сети «Прагматика» объясняет это структурными проблемами рынка: «Основной объем предложения — это машины старше 7-8 лет, тогда как автомобили возрастом до 5 лет составляют менее 20% от общего парка и быстро раскупаются».

Главным тормозом для рынка стала ключевая ставка ЦБ, сделавшая автокредиты менее доступными. Андрей Гришаков из ГК «Автодом» отмечает: «Профессиональные продавцы вынуждены менять стратегии — сокращают сроки реализации и работают с более узким ассортиментом». При этом массового затоваривания, вопреки ожиданиям, не произошло.

Особый дефицит наблюдается в сегменте 3-5-летних автомобилей премиальных марок. Роман Титов из АГ «Авилон» уточняет: «Спрос на „японцев“ и „европейцев“ с дилерской историей обслуживания в разы превышает предложение. Парадокс в том, что параллельно растет предложение ввезенных машин, но клиенты относятся к ним с осторожностью».

Ситуация усугубляется тем, что владельцы автомобилей ушедших брендов не спешат их менять. «Люди предпочитают ремонтировать старые машины, а не брать кредиты на новые», — поясняет Шапринский. В результате средний возраст парка на вторичном рынке продолжает увеличиваться, что в перспективе может привести к дальнейшему сокращению оборотов.