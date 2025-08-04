Китайские бренды заняли 38% рынка подержанных авто, выпущенных после 2022 года

По итогам первой половины 2025-го китайские автомобили ощутимо увеличили свою долю в сегменте «свежих» машин с пробегом. Впрочем, это и не удивительно, ведь именно в 2022-м европейские, японские и корейские марки приостановили «официальные» поставки, и легковушек брендов из этих стран на вторичке в принципе очень мало.

Как сообщил в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, общий объем сегмента за первые шесть месяцев составил 153,8 тысячи единиц, что эквивалентно 5,6% от всего вторичного авторынка, насчитывающего 2,73 миллиона машин.

Среди лидеров ожидаемо оказалась LADA, занявшая 30,3% рынка подержанных авто, выпущенных после 2022 года. Следующие позиции — за китайцами: Geely с 6,5%, Chery с 6,4% и Haval, также с с 6,4%. На пятой, шестой, седьмой и восьмой строчках расположились Toyota, Kia, BMW и Hyundai. Далее идет Changan с долей в 3,2%, а замыкает топ-10 Exeed с 2,9%.

Японские бренды удерживают 10,2% рынка, но их доля постепенно сокращается. У Toyota уже 5,1% сегмента, у корейских Kia и Hyundai — 4,1% и 3,3%. Немецкие марки, включая BMW, также теряют популярность, занимая в целом 7,9% рынка. И лучший результат у BMW — 3,3%.