Китайские бренды заняли 38% рынка подержанных авто, выпущенных после 2022 года

Как сообщил в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, общий объем сегмента за первые шесть месяцев составил 153,8 тысячи единиц, что эквивалентно 5,6% от всего вторичного авторынка, насчитывающего 2,73 миллиона машин.
Среди лидеров ожидаемо оказалась LADA, занявшая 30,3% рынка подержанных авто, выпущенных после 2022 года. Следующие позиции — за китайцами: Geely с 6,5%, Chery с 6,4% и Haval, также с с 6,4%. На пятой, шестой, седьмой и восьмой строчках расположились Toyota, Kia, BMW и Hyundai. Далее идет Changan с долей в 3,2%, а замыкает топ-10 Exeed с 2,9%.
Японские бренды удерживают 10,2% рынка, но их доля постепенно сокращается. У Toyota уже 5,1% сегмента, у корейских Kia и Hyundai — 4,1% и 3,3%. Немецкие марки, включая BMW, также теряют популярность, занимая в целом 7,9% рынка. И лучший результат у BMW — 3,3%.