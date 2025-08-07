Волк против: дилеров, предложивших ввести налог на 15-летние авто, осадило МВД

Маргинальная дилерская история, в рамках которой глава организации РОАД Алексей Подщеколдин предложил обложить российских автомобилистов повышенным налогом, вынуждая их таким образом тратить деньги на покупку новых машин, получила продолжение. Вернее, получила по заслугам: в МВД поставили точку. Возможно, теперь и остальным будет неповадно лезть в чужой карман, но это не точно.

Яростный отпор, с которым общество встретило инициативу РОАД о введении налога на подержанные автомобили (читай — налога на бедность), стал явно неожиданным: «инициатор» Подщеколдин тут же сдал назад в попытке спрятаться за «вырвано из контекста» и «не то имел в виду». Даже себя же местами переиграл, сказав впоследствии о том, что 15-летняя машина — еще ого-го, мол, давайте для начала возьмемся за 25-летние, и налог надо небольшой, чтобы не обидно.

Однако из песни слов не выкинешь: в истории Алексей Подщеколдин навсегда останется человеком, который хотел решить проблемы бизнеса за счет самых незащищенных слоев населения, обложив последних данью. Момент подобран прекрасно, тональность и тезисы — тоже. Результат — максимальный из возможных.

«Брызги» от высказывания залетели столь далеко и высоко, что осаживать «инициатора» поспешили буквально все: высказались чиновники, активисты, журналисты. В завершение дискуссии, как ягодка на торте — комментарий МВД.

Фото: globallookpress.com

Ирина Волк, официальный представитель министерства, заявила, что ведомство категорически против подобных идей и не поддерживает какое-либо ограничение времени эксплуатации транспортного средства. И на этом дискуссию, полагаю, можно будет завершить. Надолго, если не навсегда: тема настолько токсична и беспринципна, что ни один чиновник, будучи в трезвом уме и твердой памяти, ее не поддержит.

Бизнес, если он самостоятелен и самодостаточен, должен решать свои финансовые трудности, которые возникают часто и новостью ни для кого не являются, своими силами. За счет финансовых программ, собственных возможностей, навыков сотрудников и прочих методик, имеющихся в наличии. Если бизнес «тянет руки» к государственным инструментам — он уже не бизнес, а ГУП. Тогда с него и спрос другой, и требования выше.

Вы уж определитесь, товарищи купцы, с какой стороны вы хотите быть: стать частью государственной машины или ходить «под своим флагом». Весьма вероятно, что определенность в этом вопросе поможет не только решить конкретные проблемы сегодня, но и создать предпосылки для формирования отрасли в будущем.

Текущий цикл изжит, нужны перемены. В первую очередь — самой отрасли, а не ее потребителям. А пока все эти потуги выглядят, как в старом анекдоте: надо либо крестик снять, либо трусы надеть.